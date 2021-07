YARE 2021: ecco le date della rassegna dedicata all’industria di yacht e superyacht

La tre giorni d’incontri con comandanti di superyacht e con il mondo del refit e aftersale partirà il 20 ottobre. Il presidente Poerio: “l’evento in presenza a Viareggio abbinato all’offerta del digitale.”

Viareggio, 4 luglio 2021 – Si terrà dal 20 al 22 ottobre 2021 la prossima edizione di YARE (Yachting Aftersales and Refit Experience), l’appuntamento internazionale che vede protagonisti i comandanti e l’industria dello yachting industry, organizzato dalla società d’innovazione e sviluppo della nautica NAVIGO.

“Nel corso dell’edizione passata, la tecnologia ci ha dato una grande mano nello sforzo organizzativo di proporre un evento innovativo che ha riscontrato un grande successo – sottolinea Vincenzo Poerio, presidente YARE – ed è stata la prima volta che questa tipologia di rassegne nautiche si confrontava interamente con il digitale. La nostra speranza è, in primis, quella di avere superato l’emergenza e di poter avere a Viareggio una edizione che preveda il contatto personale e lo stare insieme, ma i risultati raggiunti, in termini di partecipazione da ogni parte del mondo, ci hanno convinto a proseguire anche con un formato digitale”.

Nel pieno rispetto delle normative, saranno diversi gli eventi in presenza a Viareggio, uno dei più importanti distretti nautici del mondo. Alla rassegna, parteciperanno comandanti di superyacht e imprese di servizi del settore refit e aftersales provenienti da tutto il mondo (paesi europei del Mediterraneo e del nord Europa, Usa, Asia e Medio Oriente).

Ad affiancare le attività in presenza, tra le quali gli incontri di impresa di B2C Meet the Captain, ci saranno nuove soluzioni digitali e una serie di attività online che favoriranno la creazione di reti professionali grazie allo streaming in diretta, podcast, workshop e meeting digitali, prendendo spunto anche dall’esperienza della decima edizione di YARE, svoltasi con successo completamente online lo scorso anno.

Confermati gli appuntamenti collaterali quali il Passerelle Pitch in cui aziende leader internazionali si sfideranno con progetti innovativi, il RINA Awards dedicato ai comandanti e The Superyacht Forum Live (Captains Edition) – organizzato da The Superyacht Group – media partner internazionale – in programma nel corso della prima giornata con approfondimenti sul mercato mondiale dei Superyacht.

La scorsa edizione, interamente digitale, ha avuto numeri importanti di partecipazione: un pubblico on line di 2.000 persone da oltre 25 paesi, 1.000 incontri business, 102 speaker, 19 eventi proposti per oltre 13 ore di live streaming dove si sono confrontati i maggiori protagonisti della nautica globale.

YARE ha il supporto del Distretto della Nautica e della Portualità Toscana ed è patrocinato da SYBAss, prestigiosa associazione internazionale di aziende costruttrici di superyacht.

