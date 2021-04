Un corso per diventare esperti di digital marketing e realtà virtuale

Entro il 3 maggio 2021 è possibile iscriversi ai corsi di certificazione competenze “Digital Content Creator” e ”Digital Marketing Manager” organizzati da Assoservizi Srl. I corsi trattano contenuti multimediali dinamici (realtà aumentata) da collegare al sistema della comunicazione aziendale e al sito web. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di modificare immagini e/o video dei prodotti, aggiungere suoni e descrizioni tecniche, progettare contenuti sui social media, sito web o fiera/workshop virtuale.

“Il progetto risponde alle esigenze delle aziende che ricercano competenze specialistiche sulla progettazione di contenuti multimediali collegate allo sviluppo dell’e-business delle imprese nei contesti di Industria 4.0 internazionalizzati – spiega Gianfranco Cutini, Presidente della Sezione Terziario di Confindustria Toscana Sud – La trasformazione digitale in atto nella società, enti pubblici e imprese sta impattando fortemente sui lavori, è evidente come questo processo generi una forte domanda di competenze adeguate, che risultano spesso, oggi, di difficile reperimento”.



“L’emergenza COVID-19 – dice Gabriele Moretti di SAIMA SICUREZZA Spa, partner del progetto – ha di fatto accelerato l’adozione di modelli di e-business nelle imprese, anche nei settori che erano meno inclini all’utilizzo di social come la meccanica Intelligenza artificiale, applicazioni per la realtà aumentata alle vendite e al post vendita, showroom virtuali sono concetti e opportunità di cui sentiamo parlare da molto tempo, ma che solo in poche occasioni hanno trovato un riscontro pratico nel nostro mondo, perché la presenza fisica era ancora la formula preferita. Oggi le cose sono cambiate e non si tornerà più indietro, quindi il digitale avrà un ruolo centrale nelle nostre scelte strategiche”.



Il progetto “SKILSS4DIGITAL” è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani (GiovaniSì). Il percorso è rivolto a 15 giovani ed adulti disoccupati/inoccupati/inattivi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Le lezioni si terranno on line oppure presso Assoservizi srl, Via Roma 2 Arezzo, nel periodo maggio – ottobre 2021. Seguirà un periodo di stage presso aziende del territorio.



Per informazioni: ASSOSERVIZI Srl, Via Roma 2 Arezzo, tel. 0575/401707, e-mail info@assoservizisrl.it

Fonte: Confindustria Toscana Sud