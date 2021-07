Smart Money

Le startup innovative costituite da meno di 24 mesi, iscritte alla sezione speciale de registro delle imprese, che: – hanno la sede in Italia; – sono di piccola dimensione; – si trovino in una di queste fasi: avviamento dell’attività, sperimentazione dell’idea d’impresa o nella fase di test del mercato finale per misurare l’interesse per il prodotto/servizio. – le persone fisiche, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione delle agevolazioni.