Presentazione del nuovo bando per la microinnovazione digitale dell’area costiera livornese

Livorno, 7 giugno 2021 – Domani, martedì 8 giugno, alle ore 11.30 nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno sarà illustrato il nuovo bando destinato alla microinnovazione digitale dell’area costiera livornese.

Le risorse a disposizione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei professionisti, localizzate nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo e destinate all’acquisto di servizi innovativi di supporto ai processi di trasformazione digitale delle imprese, ammontano a circa 185mila euro.

La nuova misura regionale è stata messa a disposizione su richiesta dei tre Comuni costituenti l’Area di crisi industriale complessa di Livorno ed è costituita da stanziamenti non utilizzati dalla Regione Toscana nell’ambito dell’Accordo di Programma per il “Rilancio competitivo dell’Area costiera livornese” di adozione del Piano di Riconversione e Riqualificazione Industriale e dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Urbano per l’Innovazione della città di Livorno.

Alla presentazione del bando interverranno l’assessore alle Attività Produttive della Regione Toscana, Leonardo Marras, il sindaco di Livorno Luca Salvetti, Adelio Antolini sindaco di Collesalvetti, Daniele Donati sindaco di Rosignano Marittimo e l’assessore al Lavoro del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini.

Fonte: Comune di Livorno

Approfondimenti

