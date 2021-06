Presentato in Camera di Commercio il corso “Strumenti e modelli operativi di sostenibilità per la rigenerazione economica”,

Siena, 22 giugno 2021 – Formare professionisti e imprenditori nelle tecniche necessarie all’adozione, all’interno delle organizzazioni aziendali, dei necessari strumenti di gestione per far fronte alle sfide della transizione ecologica. È dietro questo auspicio che ha avuto luogo questa mattina l’incontro in Camera di Commercio di Arezzo-Siena di presentazione del corso “Strumenti e modelli operativi di sostenibilità per la rigenerazione economica”.

La pandemia ha avuto un impatto fortemente negativo nel sistema imprenditoriale ed ha evidenziato le problematiche presenti, a ogni livello, nel modello di sviluppo del sistema economico. La necessità più urgente è senza dubbio quella di una reale transizione ecologica capace di rendere più sostenibile l’economia e, di conseguenza, la stessa società contemporanea.

“Lo sfruttamento incontrollato delle risorse e l’assenza di responsabilità ambientale stanno mettendo seriamente a rischio la qualità della vita delle future generazioni oltre a compromettere la stessa equità Intergenerazionale – spiegano gli organizzatori -. Siamo quindi di fronte a una trasformazione del nostro modo di vivere e di produrre che potrà comportare la trasformazione delle attività economiche e, in alcuni casi, la loro scomparsa. E’ indispensabile quindi avere cognizione del processo in atto che sta già interessando le imprese del nostro territorio e che necessita di complessi meccanismi gestionali.”

Il percorso formativo, che si articolerà in 11 lezioni in programma da settembre a novembre 2021, affronterà il tema della sostenibilità individuando opportunità e obblighi che interessano le aziende e che sono connessi, ad esempio, ai sostanziali cambiamenti intervenuti nelle attività di rendicontazione, nelle funzioni di amministrazione e nelle responsabilità civili e penali degli organi societari. Particolare attenzione sarà dedicata all’esame di specifici case history.

Alla presentazione del corso erano presenti anche i docenti del corso Maria Pia Maraghini e Giovanni Cappietti, il Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti. Antonio Marino, la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Sonia Dalla Ragione e il Segretario Generale della Camera di Commercio Marco Randellini.

L’evento è stato l’opportunità di sottoscrivere la convenzione che permetterà l’avvio dei corso. A prenderne parte, il Direttore del Dipartimento di Economia politica e Statistica dell’Università di Siena Salvatore Bimonte, il Presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Arezzo Roberto De Fraja, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Arezzo Carlo Biagini, la Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Arezzo Antonella Giorgeschi, il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo Giovanni Grazzini, il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Marco Polci, l’Amministratore Unico di Arezzo Sviluppo Ferrer Vannetti e la Vice Presidente Vicaria Anna Lapini. La convenzione sarà inoltre sottoscritta dal Direttore del Dipartimento di studi aziendali e giuridici dell’Università degli studi di Siena Roberto Di Pietra,

Fonte: Camera di Commercio di Arezzo-Siena

