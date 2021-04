Microcredito per la creazione di nuove imprese

La Regione Toscana col Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, al fine di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli di occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali, intende agevolare l’avvio di micro e piccole iniziative imprenditoriali. Il bando è aperto dal 4 gennaio di quest’anno fino ad esaurimento risorse.



Beneficiari dell’agevolazione

Le micro e piccole imprese giovanili e femminili, liberi professionisti, giovanili o femminili, o di destinatari di ammortizzatori sociali, la cui costituzione è da avviare o è avvenuta nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.

Le imprese e i professionisti devono esercitare un’attività economica identificata come prevalente nella sede o unità locale che realizza il programma di investimento, nel territorio della Regione Toscana, rientrante nelle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007:

B – Estrazione di minerali da cave e miniere

C – Attività manifatturiere

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1

H – Trasporto e magazzinaggio

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J – Servizi di informazione e comunicazione

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52

Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96



Caratteristiche del finanziamento

Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a 8 mila euro e superiore a 35 mila.

L’agevolazione viene concessa nella forma del microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile e comunque di importo non superiore a 24 mila e 500 euro.

La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.



Spese Ammissibili

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d’ordine o, in mancanza, di emissione di fatture deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le seguenti spese:

Spese per investimenti

– beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all’attività di impresa, opere murarie (nel limite del 50% dell’importo delle stesse) connesse all’investimento;

– beni immateriali: attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetti, licenze (esclusa l’autorizzazione a svolgere l’attività), know how o altre forme di proprietà intellettuale.

Spese per capitale circolante (max il 30% del programma d’investimento ammesso): spese di costituzione, spese generali (utenze e affitto), scorte.



Termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

Il progetto inizia convenzionalmente il primo giorno successivo alla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell’agevolazione.

Sono comunque ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d’ordine o, in mancanza, di emissione di fatture deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda.

Termine finale

Il progetto di investimento dovrà concludersi entro 9 mesi dalla data di comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell’agevolazione. È possibile chiedere una sola proroga, una sola volta, con istanza motivata e per un tempo massimo di 2 mesi.



Come presentare la domanda

Il bando è a sportello. Pertanto è possibile presentare domanda in qualunque momento, fino a esaurimento delle risorse. È possibile presentare una sola domanda di aiuto.



