La Fondazione Caript presenta il Bando Socialmente

La nuova edizione del bando per la coesione sociale e culturale mette a disposizione un plafond complessivo di 600mila euro

Il bando quest’anno si arricchisce con due importanti novità. Oltre a mantenere il consueto assetto delle precedenti edizioni a favore del mondo del volontariato, della filantropia e della beneficenza per la promozione di azioni di contrasto alla povertà e alla fragilità sociale, il bando quest’anno offre alle organizzazioni del Terzo Settore la possibilità di aderire a un percorso di capacity building per rafforzare e migliorare le capacità organizzative e di gestione dei progetti.

La seconda novità, invece, si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni che a settembre saranno chiamati a proporre, all’interno di un bando di idee a essi dedicato, progetti di utilità sociale grazie all’accompagnamento delle organizzazioni del Terzo Settore. Uno strumento, quindi, per stimolare e sostenere una nuova progettazione e realizzazione di interventi condotti, sotto la propria responsabilità, da gruppi di giovani. Già all’interno del bando Socialmente verranno selezionate le organizzazioni attive nelle politiche giovanili interessate a partecipare come enti accompagnatori nell’ambito di questa specifica azione.

“Il rinnovato bando Socialmente che presentiamo quest’anno è il frutto di una collaborazione con Sinloc – sottolinea Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript – che parte da lontano e che fin dall’inizio ha coinvolto anche tutti gli enti del Terzo Settore della nostra provincia. La call, che in questa edizione prevede due importanti novità, cerca di rispondere in modo puntuale alle situazioni di criticità emerse in seguito a una mappatura dei bisogni più urgenti. La presenza costante e attiva da parte del mondo del Terzo Settore, che voglio ringraziare, ci dà la motivazione a proseguire in questo importante percorso di condivisione che, ne siamo sicuri, porterà a importanti risultati”.

Il bando è consultabile online sul sito www.fondazionecrpt.it e il termine per presentare le domande di contributo scade alle ore 12 di giovedì 24 giugno 2021.

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione Caript