Innovazione nelle PMI tessili, terminato il progetto TEX4IM

Next Technology Tecnotessile e il supporto alle imprese toscane

Promuovere la modernizzazione nelle piccole e medie imprese del tessile: è stato questo l’obiettivo del progetto TEX4IM, appena conclusosi dopo due anni di attività che hanno visto impegnati i principali cluster europei del settore.

A rappresentare Prato in TEX4IM è stata Next Technology Tecnotessile, capofila del progetto, assieme a partner di Portogallo, Francia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia; l’Italia era rappresentata anche da Po.In.Tex (Città studi spa) di Biella. Il progetto è stato finanziato dal programma COSME dell’Unione Europea.

“Le aziende si sono inserite nel progetto in vario modo – spiega Enrico Venturini, European project manager di Next Technology Tecnotessile -. Alcune avevano già un’idea progettuale, altre desideravano ricevere stimoli per elaborarne a loro volta; sia le une che le altre hanno avuto opportunità di contatto con imprese di altre nazioni, creando un ampio network di 500 PMI che continuerà a esistere anche ben oltre la fine del progetto. Era un obiettivo fondamentale di TEX4IM e siamo contenti di aver contribuito a raggiungerlo. Le aziende che come Next Technology Tecnotessile abbiamo seguito direttamente sono state molte, in particolare 5 sono quelle che abbiamo supportato nello sviluppo di un business plan fra cui Trafi, Lanificio Sarti, LTA.”

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati workshop a livello regionale e internazionale e due eventi di matchmaking, il primo di persona a Stoccolma, il secondo online. Tra i risultati raggiunti la creazione di un portfolio di 24 opportunità di business; per le 10 più interessanti sono stati sviluppati dei „mini” business plan e per 6 di di queste dei business plan completi, pronti per il finanziamento. Anche per quest’ultimo aspetto TEX4IM ha offerto un contributo importante, favorendo il contatto con investitori pubblici e privati.

Tutti i risultati del progetto sono disponibili sul sito web: www.tex4im.eu.

Nella Foto: Enrico Venturini

Fonte: Ufficio Stampa Confindustria Toscana Nord