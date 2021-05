Firenze si aggiudica il congresso di Fadoi 2021

Firenze si aggiudica il prossimo congresso della Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), società scientifica che riunisce i medici internisti degli ospedali italiani, in prima linea da più di un anno per l’assistenza ai malati Covid. Il congresso si terrà dal 2 al 5 ottobre 2021 al Palazzo dei Congressi.

Il capoluogo toscano aveva già ospitato il congresso della Fadoi, una delle maggiori società scientifiche del nostro Paese, nel 2019, ospitando allora 2.000 partecipanti. Quest’anno la Società scientifica ha scelto di nuovo Firenze per il primo evento in presenza dopo la pausa per l’emergenza sanitaria. Sono attesi 400 medici da tutta Italia, un numero obbligatoriamente ridotto per rispettare i protocolli anti contagio.

Per l’edizione 2021 l’agenzia Planning Congressi di Bologna, che da anni è l’agenzia di riferimento per Fadoi, aveva coinvolto anche Firenze nella rosa delle possibili destinazioni: la scelta finale è ricaduta proprio sulla città toscana grazie a un’ottima risposta da parte della destinazione e al lavoro svolto da Firenze Fiera Conference & Exhibition Center e gli alberghi, coordinato dal Firenze Convention Bureau.

“Siamo orgogliosi e onorati di aver conquistato questo importante congresso” commenta Firenze Convention Bureau. “Firenze è riuscita ad avere la meglio su altre destinazioni, avendo saputo offrire in 48 ore una proposta attrattiva sia per gli spazi congressuali di Firenze Fiera, sia per l’accoglienza alberghiera: è il frutto dell’intenso lavoro di sinergia messo a punto i questi mesi dagli operatori di Firenze Convention Bureau con gli albergatori ed è un importante segnale di ripresa per il settore congressuale e per l’intera città”.

Fonte: Florence Convention Bureau – Ufficio Stampa