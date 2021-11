Digital Value acquisisce la maggioranza di Tecnosistemi, azienda pratese leader nei servizi informatici

Digital Value S.p.A., società a capo di un Gruppo che opera in Italia nel settore delle soluzioni e servizi ICT e quotata al mercato Euronext Growth Milan (Ticker DGV), ha approvato ed eseguito un contratto relativo all’acquisizione di una partecipazione di maggioranza rappresentativa del 51% del capitale sociale di T.T. Tecnosistemi S.p.A. (“TTT”), società con sede a Prato, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 165.000,00.

L’acquisizione del 51% del capitale sociale di TTT, definita sulla base di un multiplo pari a 6x dell’Ebitda di riferimento pre sinergie, è avvenuta a fronte del versamento di un corrispettivo pari ad Euro 8.542.500,00 a favore degli attuali soci HTT S.r.l. e R.Bruschi. All’esito dell’acquisizione della quota di maggioranza di TTT, il rimanente 49% sarà interamente detenuto dalla società HTT integralmente controllata dal dr. Bruschi. TTT rappresenta un importante realtà nazionale nel settore delle tecnologie e servizi ICT dal 1984, particolarmente attiva nell’Italia Centrale (Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche) con una base clienti rappresentata in prevalenza da imprese di grandi dimensioni, small medium enterprises e pubblica amministrazione. L’azienda ha sviluppato particolari competenze nel servizio dei settori Moda & Tessile, Sanità, Utilities, GDO e Manifatturiero nei confronti dei quali realizza larga parte del proprio fatturato.

I principali servizi offerti riguardano la gestione dei sistemi integrati di networking e security e dei servizi di data center e virtualizzazione erogati sia “on premises” che in “cloud” nonché i servizi di gestione delle postazioni di lavoro di nuova generazione. TTT ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato di 44,9 mln €, EBITDA 3,3 mln €, EBIT 2,0 mln €, Utile Netto 1,5 mln €, Posizione Finanziaria Netta debitoria 3,5 mln €.

Il mantenimento all’interno della compagine societaria del socio fondatore di TTT, il dr. R.Bruschi, permetterà di realizzare l’integrazione di TTT nel Gruppo di Digital accrescendo il valore delle attuali linee di prodotto/servizio e, al contempo, di beneficiare delle sinergie di costo e commerciali rese possibili dalle dimensioni significativamente maggiori della nuova realtà consolidata.

Bruschi è stato conseguentemente confermato quale amministratore delegato di TTT, con lo scopo di assicurare la continuità manageriale della società. Nel contesto dell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di TTT, sono stati sottoscritti ulteriori accordi aventi ad oggetto diritti di opzione di acquisto (contratto Call in favore di DV) e di vendita (contratto Put in favore di HTT) sul rimanente 49% del capitale sociale di TTT, che potranno essere esercitati all’atto dell’approvazione del Bilancio 2021 (per il 19% del capitale residuo) e 2023 (per il 30% del capitale residuo).

All’esito della positiva conclusione dell’acquisizione del 51% del capitale sociale di TTT, il dr. Massimo Rossi, Presidente Esecutivo del Gruppo Digital Value ha commentato: “Digital Value apre una nuova fase con cui aggiunge concretamente una prima operazione di crescita inorganica alla propria strategia, con la prospettiva di accelerare nel progetto di consolidare un polo aggregativo nazionale nel segmento dell’ICT infrastrutturale. L’acquisizione di TTT rappresenta un primo importante passaggio nel progetto di crescita del Gruppo Digital Value a cui TTT contribuirà in modo significativo grazie alla sua consolidata presenza territoriale in aree da noi tradizionalmente non coperte ed al presidio di nuovi settori industriali. Digital Value incorpora con l’acquisizione di TTT un importante nucleo di professionisti qualificati che potranno operare in modo sinergico all’interno della nostra realtà”.

Analogamente il dr. Bruschi, Amministratore delegato di TTT, ha commentato: “Dopo 37 anni di guida della mia azienda sentivo l’esigenza di evolvere verso un modello aggregativo Italiano che valorizzasse i nostri Assets creando maggior valore nel lungo termine. Il progetto di Digital Value, orientato ad aggregare aziende in un polo nazionale leader nel mercato dell’ICT infrastrutturale, rappresenta un’importante opportunità per il nostro sistema di stakeholders. Le società nostre clienti, siano esse pubbliche o private, sono destinate nei prossimi anni ad investire più risorse nell’ICT per accedere a soluzioni digitali progressivamente sempre più evolute. Solo essendo parte di un Gruppo di grandi dimensioni sarà possibile soddisfare le esigenze dei nostri clienti offrendo loro le migliori soluzioni tecnologiche e la migliore qualità di servizio, e al tempo stesso consentire ai nostri dipendenti e collaboratori opportunita’ di crescita professionale”.