Come riciclare il tetrapak: la soluzione da un giovane chimico pesciatino – video intervista

Dove si butta il Tetra Pak? La risposta non è scontata e soprattutto non è univoca. Il Tetra Pak, infatti, viene riciclato in tutta Italia, ma le modalità di raccolta variano da comune a comune in base alle disposizioni dell’amministrazione comunale e al sistema di raccolta differenziata delle aziende municipalizzate. Perché si tratta di un materiale composito fatto di carta, plastica e alluminio. Giacomo Mencarini, giovane chimico pesciatino, ha brevettato un sistema per riciclare tutti e tre i materiali di cui è composto il Tetra Pak: cellulosa, polietilene e alluminio, in modo che non vadano a finire in discarica o all’inceneritore, ma riutilizzati con ovvi vantaggi per l’ambiente.



