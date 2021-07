Bando voucher digitali I4.0 – Anno 2021

Camera di commercio di Massa Carrara

Massa Carrara

24/06/2021 – 31/10/2021

Micro o Piccole o Medie imprese, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Massa Carrara , in regola con il pagamento del diritto annuale

Contributo a fondo perduto e avranno un importo massimo di Euro 5.000. I contributi non potranno comunque essere superiori al 50% dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

Gli interventi di innovazione digitale previsti dai suddetti progetti – dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 – inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi

Elenco 1:

a) robotica avanzata e collaborativa;

b) interfaccia uomo-macchina;

c) manifattura additiva e stampa 3D;

d) prototipazione rapida;

e) internet delle cose e delle macchine;

f) cloud, fog e quantum computing;

g) cyber security e business continuity;

h) big data e analytics;

i) intelligenza artificiale;

j) blockchain;

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

l) simulazione e sistemi cyberfisici;

m) integrazione verticale e orizzontale;

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

p) sistemi di e-commerce;

q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;

r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;

s) connettività a Banda Ultralarga.