Bando Turismo – Anno 2021

Camera di commercio di Massa Carrara

Massa Carrara

14/06/2021 – 31/10/2021

Micro o Piccole o Medie imprese, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Massa Carrara, in regola con il pagamento del diritto annuale

Contributo a fondo perduto e avranno un importo massimo di Euro 5.000. I contributi non potranno comunque essere superiori al 50% dell’importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

Sono proposte quattro Misure che rispondono ai seguenti obiettivi:

Misura 1. Mettere in sicurezza le strutture turistiche fornendo assistenza alle imprese utilizzando lo strumento dei contributi/voucher – sui temi della pulizia e sanificazione, dell’offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e degli altri aspetti che riguardano la riduzione dei rischi connessi all’operatività di tutte le tipologie di strutture ricettive;

Misura 2. Formare il personale addetto ai servizi turistici.

La formazione del personale addetto ai servizi turistici sulle misure adottate nella struttura è di fondamentale importanza e rientra anche tra le raccomandazioni fornite dall’OMS per il settore turistico. In particolare, viene suggerito di fare dei “brefing” periodici tra il personale e il management, che coprano tutte le misure protettive, il riconoscimento di eventuali sintomi sospetti e altre procedure interne contro il COVID-19;

Misura 3. Gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione rafforzando l’elemento reputazionale della “destinazione Italia” a fini turistici;

Misura 4. Incentivare il turismo in Italia, l’undertourisme, il turismo culturale e quello enogastronomico.