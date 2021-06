Assi Viari, Pieretti: “Con la nomina del commissario ci aspettiamo un cambio di passo”

Lucca, 28 giugno 2021 – Soddisfazione di Confindustria Toscana Nord per la nomina dell’ingegnere Eutimio Mucilli a commissario straordinario per l’intervento di realizzazione del Sistema Tangenziale della Città di Lucca. Gli interventi che il dirigente ANAS coordinerà riguardano l’estensione complessiva di circa 30 km della viabilità e adeguamento di quella esistente, così da allontanare i flussi veicolari, soprattutto pesanti, dall’area urbana e dal centro storico di Lucca.

“Siamo ovviamente soddisfatti dalla nomina del commissario straordinario – dichiara Tiziano Pieretti, Vicepresidente Confindustria Toscana Nord – che non solo fa compiere un passo avanti alla realizzazione dell’opera, ma colloca quei trenta chilometri negli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; dando agli assi viari lucchesi la dignità d’infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’industria e del territorio.”

Una battaglia combattuta da Confindustria Toscana Nord per dare al sistema economico una risposta infrastrutturale adeguata. “Come ben sanno quei colleghi che quell’arteria non possono evitare di percorrere ogni giorno – spiega Pieretti -, e come credo ben comprenda chi si sia trovato a entrare o a uscire dalla città incolonnandosi in mezzo ai TIR.”

“Siamo consapevoli che l’iter realizzativo, per quanto accelerato, sia ancora irto di difficoltà, progettuali, d’interessi diversi se non contrapposti, di scelte politiche non sempre di medesima lettura – il Vicepresidente -. Auspichiamo che emerga, in questa circostanza unica, la volontà di fare sintesi fra le diverse istanze del territorio: noi, come Confindustria Toscana Nord, saremo disponibili come sempre a un confronto nell’ottica di non disperdere questo vantaggio che oggi ci viene riconosciuto”

Fonte: Confindustria Toscana Nord

