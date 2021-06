Assaeroporti: Roberto Naldi è il nuovo Vicepresidente

Firenze, 26 giugno 2021 – L’Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi è stato nominato ieri Vicepresidente di Assaeroporti, l’Associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani.

L’Assemblea di Assaeroporti ha eletto Carlo Borgomeo (attuale presidente di GESAC) come nuovo Presidente dell’Associazione, il quale sarà affiancato da quattro Vicepresidenti: Marco Troncone (ADR), nella funzione di Vicario, Monica Pilloni (SOGAER), Nico Torrisi (SAC/SOACO) e, appunto, Roberto Naldi (Toscana Aeroporti).

Toscana Aeroporti, azienda che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha espresso in un comunicato “soddisfazione per la prestigiosa nomina di Naldi, che giunge in un momento di grande difficoltà per l’intero settore aeroportuale gravemente colpito dagli effetti della pandemia da Covid-19.”

“Sono particolarmente onorato di poter offrire il mio personale contributo all’Associazione – ha affermato l’Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi -. Come ha sottolineato il presidente Borgomeo, Assaeroporti avrà l’esigenza di perseguire un percorso di forte unità con il coinvolgimento di tutti i soci con l’obiettivo, da un lato, di recuperare traffico passeggeri e, dall’altro, d’immaginare lo sviluppo futuro degli aeroporti basato su un ripensamento degli spazi e su investimenti in sostenibilità e digitalizzazione”.

