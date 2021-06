A Lajatico torna ArtInsolite, la rassegna d’arte legata al Teatro del Silenzio di Bocelli

Dal 24 giungo, installazioni monumentali di un grande artista internazionale, centinaia di fotografie per celebrare una storia toscana e tanti eventi sono pronti a invadere Lajatico: così il borgo toscano si trasforma nel consueto museo a cielo aperto aspettando il ritorno del grande appuntamento con Bocelli il 22 e 24 luglio.

Lajatico (PI), 21 giugno 2021 – Il Teatro del Silenzio, kermesse musicale di Andrea Bocelli divenuta ormai un punto di riferimento nel mondo teatrale e musicale a livello internazionale, torna dopo un anno di stop e si terrà il 22 e il 24 luglio. E come ogni anno anche il magnifico borgo di Lajatico si animerà con la rassegna ArtInsolite, l’iniziativa collaterale promossa da Teatro del Silenzio, che ha visto molti artisti internazionali alternarsi negli anni per mostre e installazioni sotto la regia di Alberto Bartalini.

Main art on stage di quest’anno è lo spagnolo Manolo Valdés, uno dei più importanti artisti viventi a livello internazionale: proprio negli spazi dell’anfiteatro naturale dove ogni anno si tiene il concerto, comparirà “Clio Dorada”, una monumentale scultura in ottone e acciaio, che vede un sorta di copricapo formato da centinaia di rami aggrovigliati tra loro. L’opera si colloca perfettamente nel contesto naturale dello spazio e con le sue decine di

metri dominerà l’intera valle. La partecipazione di Valdés, resa possibile grazie a Galleria d’Arte Contini arriverà anche in Piazza Vittorio Veneto a Lajatico dove verrà installata l’opera “Irene”, ancora una volta una figura femminile, molto vitale e quasi dal sapore rinascimentale.

Sbarca poi a Lajatico il progetto “NATURAE – La Compagnia della Fortezza nella Salina di Volterra”, a cura di Cinzia de Felice, grande installazione fotografica a cielo aperto che invaderà strade e vicoli del paese. Si tratta di oltre 100 fotografie che raccontano gli irripetibili momenti dell’evento site-specific e le visioni oniriche che la Compagnia della Fortezza diretta da Armando Punzo ha portato lo scorso anno, come atto finale del progetto #trentannidifortezza, all’interno dello straordinario sito industriale che è la Salina di Volterra, dove l’atmosfera effimera e impalpabile del Padiglione Nervi hanno incorniciato il racconto della rigenerazione umana.

La mostra è resa possibile grazie alla sponsorship di “Sale di Volterra – Il Sale più puro d’Italia”, di proprietà della famiglia Locatelli, che pochi giorni fa ha aperto la sua prima boutique a Lajatico, dove la purezza del Sale si lascia contaminare dai profumi e sapori di altre eccellenze toscane.



«Lajatico non si è mai fermata – dice il direttore del Teatro del Silenzio Alberto Bartalini – ma quest’anno torna a farsi sentire nella sua interezza, grazie al Teatro del Silenzio e alle tante iniziative che terranno vivo, anche con l’Arte, il nostro bellissimo borgo». Nel corso dell’estate riprenderà anche l’iniziativa delle saracinesche d’autore che vedrà alternarsi artisti come Marcello Scarselli, Andrea Marchesini, Freddy Pills, Muz e altri ancora.

Un Borgo tutto da vivere, un nuovo museo a cielo aperto, un’iniziativa imperdibile sotto il segno di Andrea Bocelli, che con la sua voce tornerà invece ad animare il palco del Teatro del Silenzio il 22 e 24 luglio 2021 con “Il Mistero della Bellezza”.

ArtInsolite è prodotta da Teatro del Silenzio, Comune di Lajatico, Banca Popolare di Lajatico e City Sound & Events. Main Sponsors di questa edizione sono Galleria d’Arte Contini, Sale di Volterra e Locatelli Saline di Volterra in collaborazione con Alpemare Forte dei Marmi, Toscana Energia, Gruppo Giardini, Comune di Pontedera, UnicoopFirenze, Gruppo Lupi, BRACASS Bracaloni Assicurazioni, Raco Illuminazione, Reica Group Srl | Reica Luminarie, Ideal Forme 2000, Parco delle Rose, Cartoons, WillSal, Filippo Lotti per FuoriLuogo, Carlo Alberto Arzelà e Carte Blanche/Volterra.

